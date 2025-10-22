Форма поиска по сайту

22 октября, 09:32

Экономика
"Известия": банки начали повышать ставки по отдельным вкладам

Российские банки начали повышать ставки по отдельным вкладам

Фото: 123RF.com/toppercussion

Некоторые российские банки начали поднимать ставки по вкладам в рублях в октябре, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки, сообщает газета "Известия".

Центробанк принял решение о понижении показателя до 17%, что повлияло на вклады, отразившись в динамике снижения ставок по депозитам.

Аналитик одной инвестиционной компании Александр Осин связал текущее положение с отсутствием у регулятора намерения активно снижать номинальную ключевую ставку в ближайшее время.

При этом кредитные организации объясняют свою готовность предложить повышенную доходность по депозитам с внутренними потребностями, а не с возможной динамикой ставки к концу года.

В частности, банки стараются сохранить клиентскую базу, предлагая выгодные условия, а также привлечь дополнительные средства, за которые осенью идет острая конкуренция из-за возросшей деловой активности.

Ранее независимый финансовый советник Анна Карпычева рассказала, что в этом году долгосрочные вклады могут быть более выгодными, если вложенные деньги точно не понадобятся в ближайшее время.

По ее словам, по ним может быть более высокий процент. Эксперт также указала, что депозит с фиксированной процентной ставкой гарантирует, что доход не изменится до конца срока его действия.

экономика

