22 октября, 10:24

Происшествия

Более 130 квартир повреждены после атаки ВСУ на Батайск

Фото: телеграм-канал "Валентин Кукин"

В Батайске Ростовской области повреждена 131 квартира после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT со ссылкой на главу города Валентина Кукина.

Уточняется, что пока обследовано 140 квартир в 8 многоквартирных домах. Также были повреждены 7 торговых павильонов, частный медцентр и 41 автомобиль. В это же время в городское управление соцзащиты поступило уже 40 заявлений от жителей на оказание помощи.

ВСУ атаковали город в ночь на 21 октября. В результате удара вражеских беспилотников была частично разрушена стена жилой многоэтажки по Западному шоссе, никто из местных жителей не пострадал.

При этом российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 21-е число перехватили 55 украинских БПЛА, из которых 34 дрона были уничтожены именно над Ростовской областью.

