Житель Ростова-на-Дону получил ранение из-за падения украинского дрона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Ростова-на-Дону получил осколочное ранение в результате падения украинского дрона на два частных дома. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. Также на месте происшествия была оказана медпомощь несовершеннолетнему.

Кроме того, в хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения БПЛА была повреждена линия электропередачи. Для устранения неполадок на место выехали дежурные службы региона.

Ранее Слюсарь сообщал, что в результате атаки дронов была частично разрушена стена жилой многоэтажки в городе Батайске. Никто местных жителей не пострадал.

Из дома были эвакуированы 20 человек, решался вопрос об их временном размещении.