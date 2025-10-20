Силы ПВО ликвидировали 14 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 14 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в понедельник, 20 октября. В небе над Ростовской областью было ликвидировано 10 дронов, 3 – над Воронежской областью и 1 – над территорией Саратовской области.

Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации 7 украинских дронов над регионами в ночь на 20 октября. При этом 3 БПЛА были перехвачены над территорией Крыма, 2 – над Брянской областью. Также по 1 ликвидированы в небе над Липецкой и Ульяновской областями.

Также расчеты FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили 2 пункта управления БПЛА и бронеавтомобиль HMMWV ВСУ в ДНР. Первый пункт был обнаружен в ходе воздушной разведки, второй – в жилой застройке.