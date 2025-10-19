Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные установили контроль в населенных пунктах Полтавка в Запорожской области и Чунишино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Первое село было освобождено в результате активных действий бойцов из подразделений группировки войск "Центр", а второй – благодаря военнослужащим "Востока".

Вместе с тем в оборонном ведомстве уточнили, что суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации составили около 1 600 военнослужащих. В частности, в зоне группировки "Север" противник лишился более 210 солдат, в зоне "Запада" – до 230.

В свою очередь, группировки "Южная" и "Центр" уничтожили до 205 и 485 военнослужащих соответственно. ВСУ также потеряли более 380 солдат в зоне "Восток" и свыше 90 в зоне "Днепр".

Ранее расчеты FPV-дронов "Южной" группировки поразили два пункта управления дронами и американский бронеавтомобиль HMMWV ВСУ на Константиновском направлении в ДНР. Первый пункт управления был уничтожен 152-миллиметровыми гаубицами "Мста-Б", второй – в жилой застройке, где также зафиксировали передвижение украинских боевиков.