Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили Плещеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Населенный пункт взяли под контроль бойцы "Южной" группировки ВС РФ в результате активных наступательных действий.

По данным ведомства, за сутки армия России ликвидировала около 1 565 украинских боевиков. В зоне ответственности группировки "Север" противник потерял до 205 человек, от действий группировок "Запад" – более 230, "Южная" – до 195, "Центр" - до 580, на направлении "Восток" – свыше 280 и "Днепр" – более 75 военнослужащих.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) противника, центру подготовки дронов Главного управления разведки (ГУР) Украины, мастерской по производству и сборке беспилотников, радиолокационной станции ПВО, а также пунктам временной дислокации украинских военных в 156 районах.

Ранее СМИ писали, что российские военные имеют серьезное преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ) благодаря дронам "Герань". По словам аналитиков, усовершенствованные БПЛА могут эффективно обнаруживать как неподвижные, так и мобильные цели. Это может стать переломным моментом в противостоянии, считают эксперты.