17 октября, 12:16

Политика

ВС РФ освободили Приволье, Песчаное и Тихое в Днепропетровской и Харьковской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие установили контроль над тремя населенными пунктами в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Села Песчаное и Тихое, расположенные в Харьковской области, были отбиты в результате активных действий бойцов из группировки войск "Запад". В свою очередь, военные "Востока" освободили Приволье в Днепропетровской области.

Как уточнили в оборонном ведомстве, военные операции проводились с 11 по 17 октября.

В этот же период под российский контроль перешли еще два населенных пункта. В частности, село Алексеевка в Днепропетровской области было освобождено бойцами "Востока", а Новопавловка в ДНР – военными "Центра".

Вместе с тем на этой неделе в зоне спецоперации Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и пусковую установку ЗРК Patriot. В операции участвовали авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

ВС РФ освободили населенный пункт Новопавловка в ДНР

