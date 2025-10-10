Форма поиска по сайту

10 октября, 09:12

Политика

ВС РФ ударом ФАБ-3000 и Х-39 поразили пункты временной дислокации ВСУ под Харьковом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия уничтожила несколько объектов ВСУ в Харьковской области с помощью авиабомбы ФАБ-3000 и ракеты Х-39. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно данным разведки, пункт временной дислокации 154-й отдельной механизированной бригады и пункт управления дронами 77-й отдельной артиллерийской бригады украинских сил были обнаружены в районах Вишневое и Богуславка.

Удары были нанесены экипажами ВКС России, после чего средства объективного контроля подтвердили успешное поражение целей.

В начале недели ВС РФ поразили украинские объекты энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности, а также склады с горючим, которые обеспечивали деятельность ВСУ. Также российские бойцы ударили по местам хранения и подготовки беспилотников ВСУ дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.

До этого российские военные нанесли массированный и 5 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины. Для этого использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

