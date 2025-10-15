Российская армия освободила два населенных пункта в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила сразу два населенных пункта в зоне СВО – Алексеевку в Днепропетровской области и Новопавловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Первое село удалось отбить благодаря решительным действиям бойцов из подразделения группировки войск "Восток", уточнили в оборонном ведомстве. Контроль над вторым был установлен военнослужащими "Центра".

В рамках ранее проведенной операции Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ряд украинских складов. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

До этого российские военные атаковали объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. Также под ударом оказались пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 137 районах. В результате все объекты были поражены.