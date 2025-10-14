ВС РФ освободили населенный пункт Балаган в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Балаган в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как отметило оборонное ведомство, установить контроль над селом удалось благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр".

Кроме того, министерство добавило, что после освобождения населенного пункта российские силы продолжили продвижение в восточных кварталах Димитрова.

Ранее ВС РФ атаковали объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. Под ударом оказались пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 137 районах. В результате все объекты были поражены.

Кроме того, российские бойцы уничтожили РСЗО HIMARS и склады ВСУ. Они провели серию ударов при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.