Путин заявил, что в 2025 году ВС РФ освободили 212 населенных пунктов

Фото: ТАСС/Андрей Бабушкин

Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба РФ сообщил, что в 2025 году российская армия освободила почти 5 тысяч квадратных метров территории и 212 населенных пунктов.

Президент РФ передал всему личному составу слова благодарности за мужество и героизм, которые они ежедневно проявляют на передовой. Он также обратил внимание, что противник, несмотря на попытки сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения.

"В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации", – отметил Путин.

По словам российского лидера, важную роль в успешных действиях российской армии играет оборонно-промышленный комплекс страны. Он уточнил, что потребность войск в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике обеспечивается в полном объеме.

Глава государства также подчеркнул, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными.

Ранее Путин заявлял, что ВС РФ идут вперед практически по всей линии фронта. Он также назвал российскую армию самой боеспособной "по выучке личного состава, по техническим возможностям, по умению поставлять на линию фронта новые образцы вооружения, а также по тактике ведения боевых действий".