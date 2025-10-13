Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль поселок Московское в ДНР и село Боровская Андреевка в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить первый населенный пункт удалось благодаря активному наступлению подразделения группировки войск "Центр", а второй – в результате активных действий подразделения группировки войск "Запад".

Также в оборонном ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск "Центр", помимо взятия под контроль поселка в ДНР, зашли в восточные районы населенного пункта Димитров. Сейчас они продолжают развивать наступление в жилых кварталах этого города.

Ранее российские военные освободили село Новогригоровка в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки "Восток" в результате решительных действий.

