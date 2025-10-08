ВС России освободили Новогригоровку в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили село Новогригоровка в Запорожской области, сообщает Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки "Восток" в результате решительных действий.

ВС РФ продолжают наступать почти по всем направлениям. Начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что основные усилия Вооруженных сил Украины (ВСУ) сконцентрированы на восстановлении ситуации на кризисных участках фронта для замедления наступления российских солдат.

Несмотря на это, армия России продолжает наносить массированные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности, подчеркнул Герасимов.