Средства ПВО уничтожили 416 украинских беспилотников над территорией России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО по состоянию на 7 октября уничтожили 416 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 416 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – добавили в оборонном ведомстве.

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотника. Больше всего дронов было сбито над Курской областью – 62 аппарата.

Кроме того, 31 беспилотник ликвидирован в Белгородской области, 30 – в Нижегородской, 18 – в Воронежской, 6 – в Липецкой, 5 – в Калужской, 4 – в Тульской области. По 3 БПЛА уничтожили в Ростовской и Рязанской областях, по 2 – в Брянской, Орловской областях, Крыму и Московском регионе, а также еще 1 – в Вологодской области.

Ранее сообщалось, что обломки сбитого украинского дрона упали на территории одного из предприятий в Дзержинске Нижегородской области. По словам губернатора региона Глеба Никитина, ущерб промышленной инфраструктуре оценивается как незначительный.