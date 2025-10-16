ВС РФ уничтожили РЛС AN/MPQ-65 и пусковую установку ЗРК Patriot

Фото: mil.ru

Вооруженные силы России ликвидировали радиолокационную станцию (РЛС) AN/MPQ-65, кабину управления и пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщило Минобороны.

Как уточнило ведомство, в уничтожении принимали участие оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 6 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 278 БПЛА самолетного типа. Также удалось нанести поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, и пунктам временной дислокации противника и иностранных наемников в 146 районах.

Вместе с тем силы Черноморского флота устранили 6 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Ранее российская армия уничтожила несколько объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области с помощью авиабомбы ФАБ-3000 и ракеты Х-39.

Согласно данным разведки, пункт временной дислокации 154-й отдельной механизированной бригады и пункт управления дронами 77-й отдельной артиллерийской бригады украинских сил были обнаружены в районах Вишневое и Богуславка. Удары были нанесены экипажами ВКС России.

