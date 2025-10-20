Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА за ночь над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над несколькими регионами России в течение минувшей ночи. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В частности, три дрона самолетного типа были перехвачены над территорией Крыма, два беспилотника – над Брянской областью, а еще по одному ликвидированы в воздушном пространстве Липецкой и Ульяновской областей, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее украинский БПЛА сбросил взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия в селе Ясные Зори Белгородской области. В результате два мирных жителя погибли на месте. Еще один человек получил ранение ноги.

До этого после атаки украинских БПЛА в Тамбовской области оказались повреждены несколько частных домов и автомобилей. В результате случившегося никто не пострадал. На месте были задействованы экстренные службы.