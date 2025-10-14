Частные дома и автомобили получили повреждения при атаке БПЛА в Тамбовской области

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Несколько частных домов и автомобилей повреждены после ночной атаки украинских БПЛА в Тамбовской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на губернатора региона Евгения Первышова.

Как он уточнил, никто не пострадал. На месте случившегося задействованы экстренные службы. Глава области пообещал оказать помощь владельцам разрушенных домов.

Ранее два мирных жителя получили осколочные ранения из-за падения беспилотника на частный дом в Белой Калитве в Ростовской области. Вражеский дрон упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар.

До этого атака ВСУ была зафиксирована в Горловке в ДНР. Беспилотник ударил по гражданскому автобусу, в результате пострадали 4 человека. Одним из пострадавших оказался хирург местной больницы, который получил травматическую ампутацию руки и ноги.

