Торговый центр загорелся в Макеевке после удара БПЛА

Фото: depositphotos/My_inspiration

В результате воздушной атаки со стороны украинских войск в Макеевке загорелся торговый центр "Сигма". Об этом сообщили в телеграм-канале Управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Уточняется, что атака ударными БПЛА была совершена вечером 11 октября в районе трассы Славянск – Донецк – Мариуполь. Подробности о последствиях атаки выясняются.

Ранее украинский беспилотник ударил по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР. В результате пострадали 4 человека. Одним из пострадавших является хирург местной больницы, который получил травматическую ампутацию руки и ноги.

Еще одна атака ВСУ была зафиксирована в поселке Пролетарский Белгородской области, где боевики нанесли удар по грузовику. В результате произошедшего водитель погиб, кабина транспортного средства была полностью уничтожена.