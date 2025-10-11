Российские ПВО сбили 7 украинских БПЛА над двумя регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 15:00 до 21:00 по московскому времени сбили 7 украинских БПЛА самолетного типа над двумя российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что пять воздушных целей удалось уничтожить над Белгородской областью, а еще два дрона ликвидированы над Курской областью.

Ранее подразделения ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа в ночь на 11 октября. Больше всего БПЛА удалось ликвидировать в Волгоградской и Ростовской областях. Также дроны сбиты в Ульяновской и Воронежской областях, Башкортостане и Саратовской области.

До этого российские силы противовоздушной обороны в период с 12:00 до 15:00 уничтожили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью и еще один беспилотник над Курской областью.

