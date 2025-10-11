ПВО сбила за ночь 42 беспилотника над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в ночь на 11 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА удалось сбить в Волгоградской и Ростовской областях – 19 и 15 дронов соответственно. Кроме того, три беспилотника ликвидировали в Ульяновской области, по два – в Воронежской области и Башкортостане, еще один – в Саратовской области.

В Волгограде в результате падения обломков дронов на улице 50 лет Октября были частично выбиты стекла в трех многоквартирнных домах, а также зданиях школы и детского сада. Врачи оказывают помощь пенсионеру, пострадавшему от осколков оконного стекла.

Ранее двое взрослых и один ребенок пострадали в результате попадания украинского снаряда в частный дом в селе Мощеное в Белгородской области. Всех раненых доставили в районную больницу.