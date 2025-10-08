Около 200 храмов повреждены в Донбассе из-за атак ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Порядка 200 православных храмов повреждены или полностью разрушены в Донбассе в результате атак украинских войск. Об этом сообщил глава Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко.

При этом некоторые храмы в результате обстрелов оказались потеряны безвозвратно. Такие святыни будут возведены заново. Другие здания имеют частичные разрушения, на них будут проведены ремонтно-восстановительные работы.

"Практически с первых месяцев начала СВО по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Донбассе проводится масштабная работа по восстановлению православных храмов, пострадавших в результате военных действий и целенаправленных террористических акций ВСУ", – приводит ТАСС слова Скопенко.

Ранее украинский беспилотник сбросил боеприпас на территории православного храма в населенном пункте Брилевка Херсонской области. В результате были выбиты стекла, а также поврежден фасад здания.

В апреле при атаке БПЛА загорелся храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа в Белгородской области. Спустя некоторое время комплекс полностью сгорел – повторные атаки беспилотников не давали пожарным приняться за тушение огня. Местные власти приняли решение о восстановлении храмового комплекса.