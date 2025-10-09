Возгорания произошли на объектах ТЭК в Волгоградской области после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Средства ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Волгоградской области. При падении обломков БПЛА произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) региона. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

Прибывшие на место пожарные службы уже приступили к ликвидации очагов возгорания. Кроме того, после падения фрагментов дрона в Котовском районе было частично повреждено здание котельной.

Ранее в Ростовской области произошло возгорание травы на территории одного из местных предприятий в результате атаки беспилотников. Пожар был потушен на площади 100 квадратных метров.

Кроме того, в Белгородской области пострадали три человека, в том числе один ребенок, при попадании украинского снаряда в частный дом. Всех раненых госпитализировали в больницу.