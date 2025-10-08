ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские подразделения ПВО отразили минувшей ночью воздушную атаку ВСУ в Ростовской области, уничтожив беспилотники в Каменском и Сальском районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате атаки на территории одного из предприятия в Сальском районе загорелась трава на площади 100 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен, никто из местных жителей не пострадал.

Этой ночью средства ПВО также уничтожили около десяти вражеских беспилотников на территории двух районов и двух городов Воронежской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате попадания снаряда ВСУ в частный дом в белгородском селе Мощеное. Всех пострадавших доставили в местную больницу.