Средства ПВО сбили десять беспилотников в Воронежской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили около десяти вражеских беспилотников на территории двух районов и двух городов Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе отменяется.

Ранее двое взрослых и один ребенок пострадали в результате попадания украинского снаряда в частный дом в селе Мощеное в Белгородской области. Всех раненых доставили в районную больницу.

Еще один дрон ВСУ взорвался после столкновения с градирней действующего энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС. В результате детонации БПЛА никто не пострадал, разрушений на станции нет. Радиационный фон на промышленной площадке станции и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным значениям.