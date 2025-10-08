Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 04:11

Происшествия

Средства ПВО сбили десять беспилотников в Воронежской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили около десяти вражеских беспилотников на территории двух районов и двух городов Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе отменяется.

Ранее двое взрослых и один ребенок пострадали в результате попадания украинского снаряда в частный дом в селе Мощеное в Белгородской области. Всех раненых доставили в районную больницу.

Еще один дрон ВСУ взорвался после столкновения с градирней действующего энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС. В результате детонации БПЛА никто не пострадал, разрушений на станции нет. Радиационный фон на промышленной площадке станции и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным значениям.

Минобороны сообщило, что за время СВО уничтожили около 88 тысяч вражеских БПЛА

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика