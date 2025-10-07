ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ вечером 7 октября. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 16 дронов сбили в Белгородской области, 11 – в Курской, два БПЛА ликвидировали в Ростовской области и еще 1 – в Воронежской области.

Ранее украинский беспилотник взорвался после столкновения с градирней действующего энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС. В результате детонации дрона никто не пострадал, разрушений на станции нет. Единственным видимым последствием остался темный след на градирне.

Обломки еще одного сбитого украинского дрона упали на территории одного из предприятий в Дзержинске Нижегородской области. По данным властей, ущерб промышленной инфраструктуре оценивается как незначительный.