Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 23:36

Происшествия

ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ вечером 7 октября. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 16 дронов сбили в Белгородской области, 11 – в Курской, два БПЛА ликвидировали в Ростовской области и еще 1 – в Воронежской области.

Ранее украинский беспилотник взорвался после столкновения с градирней действующего энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС. В результате детонации дрона никто не пострадал, разрушений на станции нет. Единственным видимым последствием остался темный след на градирне.

Обломки еще одного сбитого украинского дрона упали на территории одного из предприятий в Дзержинске Нижегородской области. По данным властей, ущерб промышленной инфраструктуре оценивается как незначительный.

Минобороны сообщило, что за время СВО уничтожили около 88 тысяч вражеских БПЛА

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика