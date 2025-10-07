Украинский дрон взорвался на градирне Нововоронежской АЭС

Фото: ТАСС/Кубединов Игорь

Дрон Вооруженных сил Украины взорвался после столкновения с градирней действующего энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС, сообщает МК со ссылкой на концерн "Росэнергоатом".

ВСУ атаковали атомную станцию в ночь с 6 на 7 октября. В результате беспилотный аппарат удалось подавить техническими средствами, из-за чего и произошло столкновение с испарительной башней АЭС.

В результате детонации дрона никто не пострадал, разрушений на станции нет. Единственным видимым последствием остался темный след на градирне. Кроме того, радиационный фон на промышленной площадке станции и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным значениям.

Также ЧП никак не повлияло на работу станции – энергоблоки № 4, 5 и 6 работают в штатном режиме, выдавая общую мощность 2 556 мегаватт, в то время как блок № 7 находится на плановом ремонте.

"Росэнергоатом" назвал инцидент очередным актом украинской агрессии в сторону российских атомных станций. В концерне напомнили, что ранее Киев пытался атаковать Курскую и Смоленскую АЭС.

До этого обломки сбитого украинского дрона упали на территории одного из предприятий в Дзержинске. Ущерб промышленной инфраструктуре оценивался как незначительный.

Кроме того, три беспилотника ВСУ были обезврежены на территории одного из предприятий Тюмени. В результате инцидента никто не пострадал, также не было допущено взрывов и горения.

