Два человека пострадали в ходе атаки дрона ВСУ по Рыльскому району

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Рыльском районе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск – Дурово. В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести", – отметил Хинштейн.

По его словам, сейчас женщина находится в Курской областной больнице. Ее супруг получил незначительные травмы, он будет наблюдаться амбулаторно.

Кроме того, ВСУ с помощью дрона атаковали грузовик в деревне Бирюковка. В результате на месте погиб 58-летний водитель автомобиля.

Ранее двое взрослых и один ребенок пострадали в результате попадания украинского снаряда в частный дом в селе Мощеное в Белгородской области. В результате удара также произошло частичное обрушение дома.

После оказания необходимой помощи ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу, а взрослых – в городскую больницу Белгорода.