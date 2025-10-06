Число жертв ракетного удара ВСУ по Белгороду увеличилось до двух

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество погибших от ракетного удара по Белгороду увеличилось до двух, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, в больнице скончался мужчина, который пострадал во время обстрела. Он находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи сделали все возможное, но спасти его не удалось.

Украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду 6 октября. Один мужчина скончался на рабочем месте, помогая справиться с последствиями прошлого обстрела. Еще одного местного жителя госпитализировали с проникающим осколочным ранением легкого.

Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по одному из объектов инфраструктуры на некоторых улицах Белгорода наблюдались проблемы с электричеством. На местах работали аварийные и оперативные службы.