Мужчина погиб в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина погиб из-за ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела. Герой!" – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона выразил слова соболезнования его родным и близким.

Также в областную клиническую больницу доставили еще одного мужчину с проникающим осколочным ранением легкого. Медики оценили его состояние как тяжелое.

Из-за атаки ВСУ по одному из объектов инфраструктуры на ряде улиц Белгорода наблюдаются проблемы с электричеством. При этом все аварийные и оперативные службы уже работают на месте. В настоящее время информация о последствиях уточняется.

До этого украинские войска нанесли удар по Белгородской области 5 октября. В ходе атаки ВСУ использовали БПЛА и боеприпасы. Один из дронов попал в крышу многоквартирного дома в Белгороде, в результате чего были повреждены оконные стекла.

Из-за удара без света оказались почти 40 тысяч жителей региона, а местные больницы начали работать от резервных генераторов.

