Новости

20 марта, 15:20

Общество

Исследование показало, что криминальные сводки предпочитают читать Рыбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Представители знака зодиака Рыбы предпочитают читать криминальные сводки, следует из результатов исследования платформы "Дзен", с которыми ознакомилась Москва 24.

Исследование было проведено ко Всемирному дню астрологии. Темы, которые остаются наиболее востребованными вне зависимости от знака зодиака, – политика и экономика. Материалы о науке, в свою очередь, предпочитают Близнецы, а за новостями своего города чаще других следят Львы.

Представители знака Скорпионы больше читают о путешествиях, а Овны – о спорте. Водолеи отдают предпочтение новостям о культуре и природе, Козерогов же интересует шоу-бизнес.

Кроме того, Девы и Раки чаще других делятся новостями с близкими, а Львы и Тельцы – с подписчиками в социальных сетях. Рыбы оставляют больше комментариев, а Водолеи могут отказаться от обсуждения событий, даже если они вызвали эмоциональную реакцию.

Согласно данным исследования, независимо от знака зодиака, 59% россиян читают новости по несколько раз в день, однако Козероги открывают новостную ленту наиболее активно. Они же чаще остальных самостоятельно обращаются к новостным агрегаторам и сайтам СМИ – 69%. На втором месте Раки – 65%, а на третьем Девы – 62%.

Новостные сервисы предпочитают Львы, Козероги и Тельцы, данный вариант отметили 57% представителей этих знаков. Львы и Овны при этом активнее прибегают к печатной информации, а Водолеи узнают о событиях в социальных сетях и мессенджерах.

В случае, когда одно событие заполняет новостную повестку, Весы следят за его развитием, а Стрельцы возвращаются к теме позже и читают дайджесты с полной хронологией. Рыбы в это время обращаются к экспертным разборам, а не реагировать на резонансные новости склонны Тельцы.

Ранее астролог Анастасия Грохотова рассказала, что в 2026 году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 17:46 по московскому времени. В этот день стоит загадать желание и сделать кому-либо подарок.

