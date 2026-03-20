Песков: РФ не будет участвовать во встрече по Украине в США

Фото: kremlin.ru

Россия не будет участвовать во встрече по вопросам урегулирования украинского конфликта, которая пройдет в США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он уточнил, что это будут двусторонние переговоры между представителями Киева и Вашингтона.

По его словам, Кремлю пока нечего сказать по поводу места проведения следующего раунда трехсторонней встречи по Украине. При этом Россия надеется, что пауза в переговорах между тремя странами временная, добавил Песков.

Он также прокомментировал попытки Украины атаковать российские компрессорные станции, заявив, что Киев должен прекратить подобные "безрассудные действия" без каких-либо условий.

"Он также должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, в том числе и стран – членов Евросоюза", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил об изменении приоритетов у американских переговорщиков. Он отметил, что Вашингтон сейчас испытывает значительную нагрузку на других фронтах. Представитель Кремля отмечал, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины в данный момент находится на паузе.

При этом Песков не исключил возможности нового раунда переговоров по украинскому урегулированию в ближайшем будущем. Площадкой, по его словам, может стать Стамбул, поскольку все участники трехсторонних консультаций позитивно относятся к этому варианту.