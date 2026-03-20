Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 14:49

Общество

Умер бывший глава УПЦ Киевского патриархата Филарет

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший предстоятель раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний.

В публикации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) он призвал украинских прихожан вознести молитвы за упокой души патриарха Филарета.

Филарет (в миру – Михаил Денисенко) занимал пост предстоятеля УПЦ Киевского патриархата с 1995 года по декабрь 2018-го. Эта церковь легла в основу создания Православной церкви Украины (ПЦУ), главой которой стал не Филарет, а Епифаний.

Вскоре между ними разгорелся конфликт. Филарет покинул ПЦУ и, заручившись поддержкой сторонников, восстановил УПЦ КП. В ответ на это ПЦУ ввела в отношении него санкции.

религияобществоза рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика