Умер бывший глава УПЦ Киевского патриархата Филарет

Бывший предстоятель раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний.

В публикации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) он призвал украинских прихожан вознести молитвы за упокой души патриарха Филарета.

Филарет (в миру – Михаил Денисенко) занимал пост предстоятеля УПЦ Киевского патриархата с 1995 года по декабрь 2018-го. Эта церковь легла в основу создания Православной церкви Украины (ПЦУ), главой которой стал не Филарет, а Епифаний.

Вскоре между ними разгорелся конфликт. Филарет покинул ПЦУ и, заручившись поддержкой сторонников, восстановил УПЦ КП. В ответ на это ПЦУ ввела в отношении него санкции.