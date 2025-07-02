Глава УПЦ митрополит Онуфрий лишен украинского гражданства

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Служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале сообщила о лишении украинского гражданства предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия (настоящее имя – Орест Березовский. – Прим. ред.).

Указ о лишении гражданства подписал президент Украины Владимир Зеленский. По данным СБУ, Онуфрий добровольно получил российское гражданство в 2002 году, однако не сообщил об этом в уполномоченные органы на Украине.

Ранее СБУ возбудила уголовные дела против троих священнослужителей канонической УПЦ. Подозреваемым предъявили обвинения по статье украинского УК "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

В службе заявили, что один из фигурантов якобы распространял ложную информацию об украинских военных и героизировал российскую армию. Остальные обвиняемые якобы восхваляли Владимира Путина и поддерживали переход центрального района Украины под контроль РФ.