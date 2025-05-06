СБУ возбудила уголовные дела против троих священников канонической УПЦ

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Служба безопасности Украины возбудила уголовные дела против троих священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.

Подозреваемым предъявили обвинения по статье УК Украины "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

В ведомстве утверждают, что один из фигурантов, руководитель одной из религиозных общин УПЦ Фастовского района, якобы распространял ложную информацию о ВСУ и героизировал российскую армию во время проповедей и общения с прихожанами.

Остальные обвиняемые – настоятель церкви и монах мужского монастыря УПЦ в Черкасской области – якобы восхваляли Владимира Путина и выступали в поддержку перехода центрального региона Украины под контроль России.

Всем фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добавляется в сообщении.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Владимиру Соловьеву по пяти статьям Уголовного кодекса, включая якобы посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду вооруженных действий.

В аналогичных проступках Киев заочно обвинил российского актера Ивана Охлобыстина, а также объявил в розыск телеведущего Бориса Корчевникова.

