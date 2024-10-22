Небензя призвал Запад прекратить поощрять нападки Киева на православных верующих

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал западные страны прекратить поощрять варварскую политику Киева в отношении православных верующих на Украине. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН.

"Вот до какой степени моральной деградации дошло украинское общество, вернее часть его. Призываем профильные организации системы ООН недвусмысленно осудить гонения киевских неонацистов на православных верующих, а Запад прекратить поощрять совершение Киевом этой варварской политики", – цитирует дипломата ТАСС.

Небензя добавил, что ответственность за действия киевских властей понесут в том числе и представители западных стран, утаить преступления Киева от своей общественности не получится.

Украинский президент Владимир Зеленский в августе подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Местные граждане называют его законом о запрете московской церкви.

В Госдуме сравнили этот закон с легализацией гонения на православных верующих канонической церкви. В связи с этим укрытием может стать Россия, отметил депутат ГД Виталий Милонов.

В октябре рейдеры начали повторный штурм собора Архангела Михаила каноничной УПЦ в украинском городе Черкассы. Данный собор является самым большим храмом на Украине. Нападавшие закидали двор религиозного сооружения дымовыми шашками.