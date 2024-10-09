Захарова назвала отпиской ответ ООН о нарушениях Украины права на вероисповедание

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "дежурной отпиской" ответ верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о нарушениях Украиной прав в сфере вероисповедания. Об этом пишет ТАСС.

Захарова объяснила, что управление ВКПЧ ООН якобы следит за ситуацией с Украинской православной церковью (УПЦ) и уже выразило свою озабоченность по поводу "потенциально дискриминационного характера" принятых Киевом мер.

"(Управление. – Прим. ред.) призывало украинские власти обеспечить преследуемым лицам доступ к справедливому судебному разбирательству", – констатировала представитель МИД.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ в конце августа. В Госдуме России отмечали, что это легализует гонения на православных верующих, поэтому одним из депутатов было предложено давать таким людям убежище.

