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Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ. Соответствующая информация появилась на портале Верховной рады.

Он начнет действовать через 30 дней после обнародования.

Парламент Украины одобрил законопроект 20 августа. Граждане его называют законом о запрете московской церкви, рассказал украинский депутат Ярослав Железняк.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осудил данное решение. Запрет канонической Украинской православной церкви является "полноценным сатанизмом", поддерживаемым Западом , высказал он свое мнение.

