24 августа, 13:39Политика
Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ
Фото: AP Photo/Susan Walsh
Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ. Соответствующая информация появилась на портале Верховной рады.
Он начнет действовать через 30 дней после обнародования.
Парламент Украины одобрил законопроект 20 августа. Граждане его называют законом о запрете московской церкви, рассказал украинский депутат Ярослав Железняк.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осудил данное решение. Запрет канонической Украинской православной церкви является "полноценным сатанизмом", поддерживаемым Западом , высказал он свое мнение.
Нападение на учителя из-за его поддержки УПЦ произошло на Украине