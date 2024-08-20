Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 16:53

Политика
Главная / Новости /

Легойда: принятый Радой закон создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ

В РПЦ заявили, что принятый Радой закон создает базу для ликвидации приходов УПЦ

Фото: 123RF/olyasolodenko

Принятый Верховной радой закон, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ. Об этом в телеграм-канале написал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он назвал принятый закон "беззаконным актом" и считает документ грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Легойда также напомнил, что УПЦ является религиозной общиной, объединяющей большинство украинцев.

Рада 20 августа приняла законопроект, запрещающий в стране каноническую УПЦ. По словам депутата украинского парламента Ярослава Железняка, граждане его называют законом о запрете московской церкви. Во втором чтении он собрал 265 голосов. Документ вступит в силу спустя 30 дней со дня его официального опубликования.

РПЦ призвала провести расследование в связи с гонениями на каноническую УПЦ

Читайте также


религияполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика