Верховная рада приняла законопроект, запрещающий в стране каноническую УПЦ

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Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий в стране каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, в народе его называют законом о запрете московской церкви. Так, во втором чтении он собрал 265 голосов.

Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования. Кроме того, Железняк пояснил, что у УПЦ будет девять месяцев для того, чтобы разорвать связи с РПЦ. Также депутат заявил, что было множество недовольных результатами голосования, но не уточнил, кто именно.

В свою очередь, управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган выразил сожаление в связи с принятым законом.

"Глубоко сочувствую православному народу, который верно следует за блаженнейшим митрополитом Онуфрием и гонимой Украинской православной церковью", – приводит его слова ТАСС.

В конце августа 2023 года раскольники ПЦУ захватили два храма канонической УПЦ в двух селах в Хмельницкой области, несмотря на желание настоятелей и прихожан остаться в юрисдикции УПЦ.

Россия призвала профильные международные организации убедить Киев отказаться от "позорной идеи" запретить УПЦ. Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявлял, что нужно объединить старания всех демократических стран, чтобы начать борьбу с "актом произвола", который направлен против канонической УПЦ.

В мае 2024-го в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма канонической УПЦ. Список (воспроизведение оригинала) чудотворной иконы, который хранился в данной часовне, уцелел и был вывезен с остальными иконами и настенной росписью.