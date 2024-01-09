Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ за запрещенный контент

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) в России из-за неоднократного размещения запрещенного контента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

Доступ был ограничен к сайту www.pomisna.info. Блокировку произвели согласно статье "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", пояснили в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, на сайте постоянно публиковались материалы, "направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности".

В октябре 2023 года Храм святого апостола Иоанна Богослова в селе Бережонка Черновицкой области был захвачен сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Отец митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия был настоятелем церкви более 20 лет.

Летом раскольники ПЦУ захватили два храма канонической УПЦ в двух селах в Хмельницкой области, несмотря на желание настоятелей и прихожан остаться в юрисдикции УПЦ.