Постпред РФ при ОБСЕ осудил принятие Киевом закона против канонической УПЦ

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Москва осуждает принятие Украиной закона о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в беседе с РИА Новости.

"Налицо стремление отработать чудовищный политический заказ по насильственному уничтожению крупнейшего в стране религиозного института при тотальном игнорировании мнения миллионов верующих УПЦ", – отметил он.

По словам Лукашевича, УПЦ хотят уничтожить при полном игнорировании мнения миллионов верующих. Ситуация с обеспечением свободы религии в регионе продолжает деградировать, считает дипломат.

Принятый Верховной радой Украины закон создает базу для ликвидации приходов УПЦ, самой большой христианской конфессией и общины в стране. По словам украинских депутатов, в народе его называют законом о запрете московской церкви. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы разорвать связи с РПЦ.

