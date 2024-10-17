Рейдеры повторно начали штурм собора УПЦ в Черкассах

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Рейдеры начали повторный штурм собора Архангела Михаила каноничной Украинской православной церкви (УПЦ) в украинском городе Черкассы, пишет Союз православных журналистов (СПЖ).

Отмечается, что собор является самым большим храмом на Украине. На распространяемых кадрах видно, что прихожане пытаются дать отпор нападающим, которые закидали двор религиозного сооружения дымовыми шашками. По данным СПЖ, среди верующих есть пострадавшие.

Полиция, по версии журналистов, покинула храм, не захотев защищать людей, находящихся в церкви.

Ранее, минувшей ночью, около сотни неизвестных уже пытались захватить собор. Тогда, по информации СМИ, рейдеры отбирали у верующих телефоны, срывали камеры наблюдения, а кто-то открыл стрельбу из газового пистолета и развязал драку.

После бегства нападавших из храма пропали святыни, иконы, деньги, документы и компьютеры. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий сразу после этого заявил, что захват учреждения происходит с участием депутата местного городского совета, которого уже поймали и передали полиции.

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с РИА Новости назвал произошедшее террористическим актом, который выполнен при участии Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Этот случай лишь доказывает, что они могут вести себя как боевики ИГИЛ (Исламское государство – запрещенная в России террористическая группировка), которые вламываются в церкви с целью их захвата и грабежа", – добавил он.

Гонения на УПЦ на Украине вновь обострились после лета 2024 года, когда президент Украины Владимир Зеленский принял закон, позволяющий запретить УПЦ. В ООН выразили свою озабоченность по поводу "потенциально дискриминационного характера" этих мер, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой ответ организации "дежурной отпиской".

