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Украина стремится вновь вернуть контроль над территориями Донбасса из-за находящихся там богатых залежей полезных ископаемых, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Причина банальна: нужны деньги, лавэ или бабло, иными словами. Проворовавшейся преступной клике Зеленского, приведшей экономику страны к катастрофе, нужно будет оплачивать счета спонсоров кровавой бойни, как и самим спонсорам, которые паразитируют на разлагающемся теле Украины", – цитирует публикацию в его телеграм-канале телеканал "360".

Цель украинских властей заключается вовсе не в улучшении жизни украинского народа, счел Медведев. По его словам, киевскому режиму "всегда было плевать" на него.

Возвращение Донбасса необходимо украинской стороне лишь для получения доступа к полезным ископаемым, что позволило бы компенсировать средства, "которые тают прямо на глазах в процессе бесконечного воровства", резюмировал политик.

На этом фоне, по мнению Медведева, спецоперация России на Украине должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Одной из причин и целей террористической операции ВСУ на территории Курской области политик назвал желание выгодно показать остатки иссякающих сил "своим хозяевам" для получения новой порции денег и оружия.

