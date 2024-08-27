Медведев заявил, что в РФ нет важнее задачи, чем победа в СВО

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Важнее задачи, чем победа в СВО, в России сейчас нет. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с участниками спецоперации – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня, передает РИА Новости.

Политик также указал, что СВО перевернула представления о тактике ведения боевых действий.

"Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно", – объяснил Медведев.

Ранее в Кремле оценили слова бывшего премьер-министра России Сергея Степашина о бессмысленности ведения переговоров с Украиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что пока не может прокомментировать это мнение, поскольку не ознакомился с содержанием интервью Степашина. Однако, указал он, для России главное – это достичь целей СВО и выполнить все поставленные задачи. И они будут выполнены, добавил Песков.