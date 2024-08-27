Песков: главное для РФ – достичь целей СВО и выполнить все задачи

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В Кремле оценили слова бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина о бессмысленности ведения переговоров с Киевом, пишет "Газета.ру".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не может комментировать данное мнение, так как не знаком с содержанием интервью Степашина.

"Я, к сожалению, пока не имел возможности ознакомиться с этими заявлениями. Сделаю это обязательно. Для нас главное – это достичь целей СВО и выполнить все задачи", – сказал Песков, добавив, что задачи будут выполнены.

Степашин ранее заявил, что в Киеве российской стороне не с кем вести диалог, а Вашингтон и Москва будут вести переговоры по ситуации на Украине уже после выборов президента США. Кроме того, в Европе также нет "переговорщиков", по его словам, действующие европейские лидеры не смогут сравниться с их предшественниками.

Экс-премьер РФ также отметил, что умение держать удар относится к числу основных личностных качеств Владимира Путина. На фоне всех непростых обстоятельств, среди которых атака ВСУ на Курскую область, экономическое давление Запада на Россию, ордер на арест от Международного уголовного суда (МУС), Путин еще ни разу не позволил себе "сорваться", подчеркнул Степашин.

