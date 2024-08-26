Экс-премьер Степашин: США и России придется вести переговоры по Украине

Фото: 123RF/diy13

Вашингтон и Москва будут вести переговоры по ситуации на Украине, но это произойдет уже после выборов президента США. Об этом заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

"Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов США. В Европе переговорщиков сейчас я не вижу. Я со многими в Европе лидерами встречался, и будучи министром, и директором ФСБ, и председателем правительства", – цитирует Степашина ТАСС.

По его словам, действующие европейские лидеры не смогут сравниться с их предшественниками.

"Поэтому – только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику", – добавил он.

Степашин отметил, что Белый дом будет заинтересован в подобных переговорах, так как ему попросту уже невыгодно дальнейшее продолжение боевых действий на Украине. В Киеве же российской стороне не с кем вести диалог, убежден экс-премьер.

По информации СМИ, власти Украины этой осенью планируют начать подготовку к возможным переговорам с Россией. В частности, Киев намерен обсудить обмен пленными по принципу "все на всех", а также обговорить продовольственную и ядерную безопасность.

Издание Politico заявляло, что украинские власти хотят провести переговоры при участии посредников. Так, в Киеве считают приоритетным вариантом формат "зерновой сделки" с посредничеством Турции.