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Президент Украины Владимир Зеленский исключил обмен территорий Украины взамен перемирия в конфликте. Об этом пишет РБК, ссылаясь на украинские СМИ.

"Мы не готовы использовать свои территории как вариант предложения мира", – сказал он.

Ранее источники других местных журналистов, близкие к Зеленскому, предполагали о скорой подготовке к возможным переговорам с РФ. В числе тем, по их мнению, могли быть вопросы по обмену пленных, а также продовольственная и ядерная безопасность. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами тайные контакты России и Украины.

