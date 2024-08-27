Зеленский вновь заявил о необходимости переговоров

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Украинский президент Владимир Зеленский признал, что страна рассчитывает на дипломатическое завершение конфликта. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, передает RT.

"Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога", – сказал Зеленский.

Переговоры с Киевом возможны лишь без ультиматумов, сказал ранее глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра, только западные мечтатели могут рассчитывать, что Россия согласится на формулу Зеленского.

Между тем близкие источники к Зеленскому заявляли, что власти Украины осенью планируют начать подготовку к возможным переговорам с РФ. Вероятно, Киев хочет обсудить обмен пленными по принципу "все на всех" и обговорить продовольственную и ядерную безопасность.

В свою очередь, российские власти заявляли, что после вторжения ВСУ в Курскую область о переговорах не может идти речь. Владимир Путин указал, что вооруженная провокация Киева направлена на усиление его позиций на будущих переговорах.