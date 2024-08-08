Медведев заявил, что СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Спецоперация России на Украине должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаку ВСУ на Курскую область.

По его мнению, причинами и целями террористической операции ВСУ являются и желание выгодно показать остатки иссякающих сил "своим хозяевам" для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить боевые порядки ВС РФ на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород, и временное информационное "превращение зрады в перемогу".

Он заявил, что из этой ситуации необходимо извлечь серьезный урок и исполнить то, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов пообещал Владимиру Путину – "беспощадно разгромить и уничтожить врага".

По мнению Медведева, в текущей ситуации есть важное политическое и правовое последствие – СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Он подчеркнул, что теперь это не просто операция по возврату официальных территорий России и наказанию нацистов.

Зампред Совбеза РФ считает, что террористическая операция украинских сил должна снимать любые табу, а армия России может и должна идти на земли Украины – "до Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева, до Киева и дальше". По мнению Медведева, об этом можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов.

"Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным", – написал он в своем телеграм-канале.

Медведев также выразил свои соболезнования всем погибшим – и военным, и гражданским. По его мнению, лучшей памятью о них станет тщательно продуманное возмездие. Он также пожелал выздоровления всем раненым.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, армии Росси удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

Потери ВСУ на данном направлении составили 315 человек и не менее 54 единиц техники, среди которых 7 танков. Число пострадавших в результате атак мирных жителей достигло 31, включая шестерых детей. Известно также об одной погибшей девушке.

