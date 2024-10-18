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Украинские военные готовы уйти с фронта, чтобы защитить страну от произвола киевского режима. Так прокомментировал захват в Черкассах Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.

Депутат отметил, что после захвата собора он получил сообщения от украинских военных с фронта, что они готовы сложить оружие и вернуться в тыл, чтобы "защитить свой народ от боевиков", которых нанимает президент Украины Владимир Зеленский, "для расправы над несогласными".

По его словам, речь идет "о целых подразделениях, готовых прямо сейчас пойти на такие риски ради спасения государства от внутреннего врага". Кроме того, Дмитрук заявил, что Зеленский развязал в стране настоящую гражданскую войну.

"ТЦК, коррупция невиданных ранее масштабов, преследования за веру и язык – это их оружие", – добавил депутат.

17 октября рейдеры захватили собор Архангела Михаила каноничной УПЦ, являющимся самым большим храмом на Украине. На распространяемых в Сети кадрах видно, что прихожане пытаются дать отпор нападающим, которые закидали двор религиозного сооружения дымовыми шашками. Полиция, по версии журналистов, покинула храм, не захотев защищать людей, находящихся в церкви.